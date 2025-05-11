Karabük’te Otomobil Devrildi, İki Yaralı

OTOMOBİL DEVRİLDİ, İKİ YARALI VAR

Karabük’te meydana gelen bir trafik kazasında otomobil devrildi ve içindeki iki kişi yaralandı. H.S. (61) yönetimindeki 78 BV 087 plakalı araç, Karabük-Yenice kara yolu üzerindeki Bolkuş köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

KAZA SONRASI GEREKEN YARDIM GİTTİ

Kazada sürücü H.S. ile araçtaki yolcu A.S. (49) yaralandı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hemen sevk edildi. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontroller sonucunda, yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.