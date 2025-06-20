Karabük’te Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı

OTOMOBİL KAZASI YARALILARLA SONUÇLANDI

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, park halindeki üç araca çarptı. Kaza, Cemal Caymaz Mahallesi Yıldız Sokakta yaşandı. A.E. yönetimindeki 78 SF 700 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıktı ve ardından 78 ABP 948, 41 DS 852 ve 78 ABJ 742 plakalı araçlara çarptı.

KAZA ANI VE SONRASI

Kaza sonucunda otomobilin sürücüsü yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine, polis ekibi ile 112 Acil Servis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı olarak olay yerinde bulunan sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra, Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın detaylarıyla ilgili olarak inceleme başlatıldı.