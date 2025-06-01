Karabük’te Otomobiller Çarpıştı, 3 Yaralı

KAZA SONUCU YARALANANLAR

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bu olay sonucunda 3 kişi yaralandı. E.A. yönetimindeki 14 AAE 030 plakalı otomobil, Karabük-Safranbolu kara yolu sanayi kavşağında R.K. tarafından sürülen 78 AR 972 plakalı araçla çarpıştı.

KONTROLÜ KAYBETME VE SONUÇLAR

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de kontrolden çıkarak kavşaktaki levha ve direklere çarptı. Kazada, sürücüler ile 14 AAE 030 plakalı otomobilde bulunan T.Y. yaralandı. Olayın ardından, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis gitti. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.