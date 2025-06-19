Karabük’te Otoparkta Araç Yangını Çıktı

OTOMOBİL YANGINI HASTANE OTOPARKINDA YÜKSELDİ

Karabük’te bir hastane bahçesindeki kapalı otoparkta motor kısmından alev alan bir araç, yangına sebep oldu. Ancak alevler, diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

ALEVLERİN FARK EDİLMESİ VE MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapalı otoparkında bulunan 78 BA 912 plakalı otomobil, sahibi Recep E.’ye ait. Alevlerin fark edilmesiyle otoparktaki yangın vanalarındaki hortumlar kullanılarak yanmakta olan araca müdahale edildi. Bu esnada zaman zaman küçük çaplı patlamalar da meydana geldi. Durumun ciddiyetini gören birimler, olay yerine itfaiye ekiplerini yönlendirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kısa süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının diğer araçlara sıçramasını engelleyerek kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangının nedeninin ne olduğu konusunda araştırmalar devam ediyor. Yangın, araçta büyük çapta hasara yol açtı.