Karabük’te Oyuncak Tabanca ile Soygun

KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ

Karabük’te gerçekleştirilen bir soygun girişiminde, boncuk atan oyuncak tabanca ile kuyumcuyu soymaya çalışan M.G. (48) tutuklandı. Olay, dün sabah saat 11.30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde gerçekleşti.

SOYGUN GİRİŞİMİ VE YAKALANMA

M.G., elinde oyuncak tabanca ve eldiven, yüzünde maske ile M.D.’ye ait kuyumcu dükkanına girdi. Burada, kuyumcu çalışanından altınları elindeki poşete doldurmasını istedi. Ancak kuyumcu çalışanlarının müdahalesiyle M.G.’nin elindeki tabanca alındı ve bu tabancanın boncuk atan bir oyuncak tabanca olduğu anlaşıldı. Olayın ihbar edilmesinin ardından, bölgeye sevk edilen polis ekipleri M.G.’yi gözaltına aldı.

TUTUKLAMA PROSEDÜRÜ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Karabük Adliyesi’ne sevk edilen M.G., bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.