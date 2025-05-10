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Karabük’te Park Halindeki Araca Çarpıldı

KAZA SAFRANBOLU’DA MEYDANA GELDİ

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, park halindeki bir otomobile çarpan bir araçta bulunan kadın sürücü yaralandı. Diğer sürücünün, araçların altında kalmaktan son anda kurtulma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza, Emek Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, seyir halinde olan bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki park halindeki araca çarptı.

Bu esnada, park halindeki otomobilin ön tamponunda diz çökerek işlem yapmakta olan Mustafa K.K., çarpmanın etkisiyle yere düştü. Araçların altında kalmaktan son dakikada kurtulan vatandaş, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Mustafa K.K.’nin aracının önünde çalıştığı sırada gelen çarpma ve yere düşme anı yer aldı. Olayda otomobil sürücüsü de hafif yaralanırken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı sürücünün tedavisi ayakta yapıldı.

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