Karabük’te Sağanak Yolları Gölete Çevirdi

SAĞANAK YAĞMURUN ETKİLERİ GÖRÜLDÜ

Karabük’te meydana gelen sağanak yağmur, yolları göle dönüştürdü ve çeşitli iş yerlerini su bastı. Gün içerisinde zaman zaman şiddetini artıran yağış, şehirde günlük yaşamı zorlaştırdı.

ESENTEPE MAHALLESİNDE ZARAR GÖRÜLDÜ

Safranbolu ilçesinde bulunan Esentepe Mahallesi’nde, etkili olan sağanak sonucu yollar sular altında kaldı ve bazı iş yerlerinde hasar meydana geldi. Ayrıca, 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan kafelerin etrafında da su birikintileri oluştu. Bu durum, yerel halkın ve işletmelerin günlük aktivitelerini olumsuz etkiliyor.