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Karabük’te Şampiyonluğu Atla Kutladılar

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ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI BAŞLADI

Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonluğunu kesinleştirmesinin ardından, sarı-kırmızılı taraftarlar Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan Misak-ı Milli Meydanı’na büyük bir ilgiyle toplandı. Ellerinde Galatasaray bayrakları ve meşalelerle bir araya gelen taraftarlar, takımlarının başarısını coşkuyla tezahürat ve marşlarla kutladı.

ATLI KUTLAMA GELENEĞİ

Kutlama etkinliklerine ilginç bir katılım da gerçekleşti. Bir Fenerbahçeli taraftar da bu neşeli kutlamalara katılırken, 3 arkadaş atlarıyla meydana geldi. Yasin Cihan, arkadaşlarıyla birlikte at üstünde şampiyonluk coşkusunu paylaştı. Atlarını sarı-kırmızı renklerle süsleyerek etkinliğe katıldıklarını belirten Yasin Cihan, “Galatasaray’ın beşinci yıldızını kutlamak için Safranbolu’nun tarihi kentinde güzel bir etkinlik olsun dedik. Atlarımızla katıldık buraya. Bu coşkuyu hep beraber atlarımızla beraber sergiliyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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