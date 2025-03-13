Karabük’te Sokak Kavgasında 3 Gözaltı

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Karabük’te, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup, sokakta karşılaşınca tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırmaya başladı. Olayda 3 kişi gözaltına alındı ve kavgayı ayırmaya çalışan 1 polis memuru yaralandı. Olay, saat 17.45 sıralarında Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, husumetli olan 5 kişi sokakta karşılaştıklarında tartışma çıktı. İki grup, tartışmanın ardından birbirlerine saldırdı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavga eden iki grubu ayırmak için müdahale etti. Olayla ilgili olarak Y.G. (23), A.G. (19) ve M.E.B. (24) gözaltına alındı. Kavgaya müdahale sırasında bir polis memuru yaralanırken, kavgaya karışanlardan birinin üzerinde tabanca ve mermi bulundu.

Olayın ardından M.M. (24) ve Y.C.K. (22), ellerinde orak ve bijon anahtarıyla polis merkezine gelerek gözaltına alınan şüphelilere saldırmaya çalıştı. Polis ekipleri, bu girişime müdahale etti. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.