Karabük’te Soygun Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı

KARABÜK’TE SOYGUN GİRİŞİMİ

Karabük’te, inşaat eldiveni takıp maskeli bir kişi, bir kuyumcu dükkanına kurusıkı tabancayla soygun girişiminde bulunuyor. Olay, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki bir iş hanındaki kuyumcu dükkanında gerçekleşiyor. Soygun girişimini gerçekleştirirken panikleyen soyguncu, dükkan sahibinin silahı çekmesi üzerine yere yatıyor. Hemen ardından komşu esnafların müdahalesiyle soyguncu, kollarından yakalanıyor.

SOYGUNCUNUN İFADESİ ÇARPICI

48 yaşındaki Murat G., iş yerinde kuyumcu çalışanı Sedat Orhan’a silahı uzatıyor ve cebinden çıkardığı poşeti altınlarla doldurmasını istiyor. O esnada dükkanın sahibi Mustafa Diktepe, katından aşağı iniyor ve elindeki silahı soyguncuya doğrultuyor. Bu durum, soyguncuyu etkisiz hale getirmelerine olanak sağlıyor. İkili, soyguncunun elindeki silahı alırken, dükkana gelen diğer esnaflar da hemen müdahale ediyor.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Meydanda yaşanan kavga, kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıyor. Soyguncu dakikalarca dayak yerken, o sırada olay yerine senkronize bir biçimde gelen polis ekipleri, duruma müdahale ediyor ve soyguncuyu kurtarıyor.

KUYUMCU YENİDEN KURULMA VURGUSU YAPIYOR

Kuyumcu Mustafa Diktepe, yaşadığı durumu şu sözlerle aktarıyor: “Burası benim ekmek teknem ve ailem. Silahı gördüğüm için silah çektim. O arada onu etkisiz hale getirdik. Burası bizim ekmek teknemiz. Ben burada eşimle yeğenimle kardeşimle çalışıyorum. Hem ekmek teknem hem de ailem. Burası bizim kırmızı çizgimiz. Kim hangi niyetle gelirse karşılığını alır. Kötü niyetle geldi. Böyle olmasaydı, yaşanmasaydı. Allah hiçbir esnaf arkadaşımıza yaşatmasın, göstermesin. Kötü bir şey. Ama en azından emniyetimiz hemen iki dakika içinde müdahale etti. Bize bile fırsat vermediler desem yeridir. Koşa koşa gelmişler. Çok sağ olsunlar. Butondan önce zaten koşa koşa çıkmışlar ihbarı alınca. Emniyetimizden de, müdürümüzden de Allah razı olsun.”