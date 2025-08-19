Haberler

Karabük’te Soygun Girişimi Gerçekleşti

KUYUMCUDA SOYGUN GİRİŞİMİ

Karabük’te, boncuk atan bir tabanca ile kuyumcuyu soymaya çalışırken yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Olay, Kartaltepe Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde, Mustafa D.’ye ait kuyumcuda meydana geldi. Maskeli, şapkalı ve silahlı bir kişi olarak içeri giren M.G. (48), altınları almak için çalışanlardan poşete doldurmasını istedi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çalışanların etkisiz hale getirdiği şüpheliye yönelik ihbar yapıldıktan sonra polis ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler, M.G.’yi gözaltına alarak karakola götürdü. Yapılan incelemede, şüphelinin kullandığı silahın boncuk atan bir tabanca olduğu saptandı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

