Karabük’te Soygun Girişimi, Şüpheli Tutuklandı

OLAYIN GERÇEKLEŞME ANI

Karabük’te kuyumcu dükkanında yaşanan hırsızlık girişimi, iş yeri sahibi ve bir çalışan tarafından engellendi. Olay, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde dün gerçekleşti. Murat G. (48) adlı şahıs, elinde silah ve yüzünde maske ile kuyumcu dükkanına girdi. Şüpheli, çalışana tabancayı doğrultarak, “Cebinden altınları doldur” talimatında bulundu.

İŞ YERİ SAHİBİNDEN CESUR MÜDAHALE

Bu esnada, iş yeri sahibi Mustafa Diktepe, dükkanın üst katından aşağıya inerek silahını ortaya çıkardı. Dükkan sahibi ve çalışan, soyguncuyu etkisiz hale getirerek elindeki tabancayı aldı. Olayı gören çevredeki esnaf, duruma müdahale ederek şüpheliyi yakaladı.

POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, dükkan içerisinde yakalanan ve vatandaşlar tarafından darp edilen soyguncuyu gözaltına aldı. Murat G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık girişiminde bulunma girişimi, bu cesur müdahale sayesinde önlenmiş oldu.

