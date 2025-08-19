Karabük’te Soygun Girişimi, Şüpheli Yakalandı

MASKELİ SOYGUNCU YAKALANDI

Karabük’te bir kuyumcu dükkanında yaşanan soygun girişimi, iş yeri çalışanlarının dikkati sayesinde engellendi. Olay, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yer alan bir iş merkezinin kuyumcu dükkanında gerçekleşti.

SOYGUN GİRİŞİMİ ANINDA DURDURULDU

Maskeli bir kişi, yanındaki silahı çıkararak iş yerine girip soygun yapmaya kalkıştı. Fakat, durumu fark eden kuyumcu çalışanları, şüphelinin dalgınlığından yararlanarak onu etkisiz hale getirdi.

POLİS OLAY YERİNDE

Olayın bildirilmesi üzerine hızlı bir şekilde polis ekipleri olay yerine intikal etti. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürülerek olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.