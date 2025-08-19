Haberler

Karabük’te Soygun Girişimi, Şüpheli Yakalandı

MASKELİ SOYGUNCU YAKALANDI

Karabük’te bir kuyumcu dükkanında yaşanan soygun girişimi, iş yeri çalışanlarının dikkati sayesinde engellendi. Olay, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yer alan bir iş merkezinin kuyumcu dükkanında gerçekleşti.

SOYGUN GİRİŞİMİ ANINDA DURDURULDU

Maskeli bir kişi, yanındaki silahı çıkararak iş yerine girip soygun yapmaya kalkıştı. Fakat, durumu fark eden kuyumcu çalışanları, şüphelinin dalgınlığından yararlanarak onu etkisiz hale getirdi.

POLİS OLAY YERİNDE

Olayın bildirilmesi üzerine hızlı bir şekilde polis ekipleri olay yerine intikal etti. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürülerek olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

Devlet Memurları Konfederasyonu Eylem Düzenledi. Kamu İşveren Heyeti Zam Teklifi Yetersiz. Genel Başkan Kaya, Teklifi Reddetti. Kamu Çalışanlarının Emeği Yok Sayıldı....

Devlet Memurları Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecindeki düşük zam teklifine karşı eylem gerçekleştirdi. Genel Başkan Osman Kaya, teklifi yetersiz buldu.
Modern Kadın, Pınar’ın Aile Yaşamı

Dijital platformlarda ilgi gören Modern Kadın dizisi, dikkat çekici konusuyla ve etkileyici oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkıyor. Detaylar merak ediliyor.

