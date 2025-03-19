Karabük’te Tarihi Sikkelerle Yakalanan 4 Kişi

ANTİK SİKKE OPERASYONU

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yapılan bir operasyonda, 4 şahıs antik Yunan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 45 adet sikke ile yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskipazar’da içerisinde 4 kişinin bulunduğu aracı durdurdu.

YAPILAN ARAMA

Şahısların üzerinde, eşyalarında ve bulunmuş oldukları araçta gerçekleştirilen aramalarda, antik Yunan ve Roma dönemine ait olduğu tespit edilen tarihi özellik taşıyan 45 adet sikke ele geçirildi. Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.