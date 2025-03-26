Karabük’te Tehlikeli Cip ve Motosiklet Yolculukları

TEHLİKELİ YOLCULUKLAR KAYDEDİLDİ

Karabük’te cip ve motosikletle gerçekleştirilen tehlikeli yolculuklar, cep telefonu kameralarıyla belgeleniyor. Karabük-Safranbolu kara yolunun Kireçkuyu mevkiinde seyir eden bir cipin arka koltuğunda oturan kişinin, aracın sağ arka kapısını açık tutarak yolculuk yaptığı anlar dikkat çekti. Yoğun trafikte sağından ve solundan geçen araçlara umursamadan devam eden kişinin tehlikeye davetiye çıkarması, görenleri hayrete düşürdü.

İKİ MOTOSİKLETİN TEHLİKELİ MANEVRALARI

Safranbolu’dan Karabük yönüne doğru ilerleyen iki motosikletlinin yaptıkları ise izleyenleri şaşkınlık içinde bıraktı. Motosikletlerden birinin, önündeki motosikllete ayağını koyarak sürüş yaptığı anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bu tür tehlikeli davranışlar, hem motosikletlilerin hem de diğer sürücülerin güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor.