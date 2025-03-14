Karabük’te Tehlikeli Yolculuk Kamerada

TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERA KAYDINA YANSIDI

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, bir hafif ticari aracın tavan raylarına tutunarak yapılan yolculuk cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Olay, Aşağı Tokatlı Mahallesi’nde yaşandı. Sürücüsü dörtlüleri yakarak seyir halinde olan hafif ticari aracın arkasında tavan raylarına tutunan bir kişinin olduğu gören çevredekiler, bu tehlikeli duruma hayret etti.

ÇOCUK YOLCU ENDİŞE SÖYLÜYOR

Bu tehlikeli yolculuk, arkadan gelen başka bir aracın yolcusunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, tavan raylarında tutunan kişinin yanı sıra bir çocuğun “Biz buraya bir çarpsak ayağı, bacağı ya da bir yeri sakatlanacak” şeklindeki ifadeleri dikkat çekti. Bu durum, yolculuğun ne kadar riskli olduğu konusunda önemli bir göstergede bulundu.