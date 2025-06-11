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Karabük’te Tır Dorseleri Ateşe Verildi

TIRSALARA YANGIN SARDI

Karabük’te kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halinde bulunan iki tırın dorsesine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Bu olay, Bayır Mahallesi Plevne Caddesi’nde gerçekleşti. Tır dorseleri, kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateşle buluştu.

ALEVLERİ GÖRENLER HAREKETE GEÇTİ

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen gerekli birimlere bildirdi. Kısa sürede olay yerinde polis ve itfaiye ekipleri toplandı. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürmeyi başardı. Yangın sonucunda tırın dorseleri hasar gördü ve olay yeri inceleme ekipleri alanda detaylı çalışma yapmaya başladı.

ŞÜPHELİLERİN YAKLAŞIMI

Edinilen bilgilere göre, şüpheliler önce tır lastiklerine yanıcı ve uçucu madde sürerek ateşe vermeyi denediler. Ancak bu girişim başarılı olmayınca, dorseleri ateşe verdikleri belirlendi. Olayla ilgili olarak resmi soruşturma başlatıldı.

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