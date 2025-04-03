Karabük’te Tır ve Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI DÖRT OLDU

Karabük’te tır ile otomobilin çarpışması sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı dört kişiye yükseldi. Karabük Organize Sanayi Bölgesi’nden çıkış yaparak kavşaktan dönüş yapmaya çalışan Aziz Uluışık’ın kullandığı 34 GRU 327 plakalı otomobile, Karabük’ten Ankara yönüne seyir halinde olan Seyit Hamza Y.’nin (28) yönetimindeki 61 ACT 699 plakalı tır çarptı.

KAZANIN DETAYLARI

Kaza sırasında otomobilde bulunan Esra (45), Berfin (24) ve Kübra Uluışık (35) olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Aziz Uluışık (53) ve Feride Uluışık (65) ise ilk müdahalelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ne yazık ki sürücü Aziz Uluışık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Feride Uluışık’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.