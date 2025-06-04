Karabük’te Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

KAZA VE SONUÇLARI

Karabük’ün Yenice ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazası, 1 kişinin yaşamını yitirmesine, 7 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Kaza, Yenice-Zonguldak kara yolunun Ibrıcak Köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 BHY 654 plakalı otomobil, yolda aniden ortaya çıkan bir çakala çarpmaktan kaçınmak için manevra yaptığı sırada, Tayfun B. yönetimindeki 06 CCD 547 plakalı kamyonete çarptı. Arkasından gelen Bilal Karakayalı’nın kullandığı 61 ACR 354 plakalı otomobil de kamyonete çarparak zincirleme kazayı oluşturdu.

YARALILAR VE HAYATINI KAYBEDEN

Kazanın sonucunda Ercan, Sıdıka, Gülay, Abdulkadir Onat, Yusuf Akbıyık, Zekiye ve Nurullah K. yaralanırken, 61 ACR 354 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Turhan Karakayalı olay yerinde yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNDEKİ MÜDAHALELER

Durumun hemen ardından, olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri gönderildi. Alevler içinde kalan otomobil ve kamyonetteki yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. Ayrıca, kazayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatıldı.