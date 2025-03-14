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Karabük’te Tütün ve Makaron Operasyonu

POLİS OPERASYONU SONUCUNDA GÖZALTI

Karabük’te polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda toplamda 20 kilogram tütün ve 12 bin 300 adet makaron yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından Kayabaşı Mahallesi’nde bir imalathane olarak kullanılan bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda, birçok malzeme ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan operasyonda 3 adet tütün sarma makinesi, 20 kilogram tütün, 33 paket bandrollü tütün, bir adet sigara paketleme makinesi, bir adet kompresör, 4 bin 600 adet boş makaron ve 7 bin 700 adet dolu makaron elde edildi. Gözaltına alınan N.Y, R.T. ve N.Y. isimli şahıslar hakkında, 5607 sayılı Kanun’a muhalefet suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

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