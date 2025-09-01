Karabük’te Üç Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Uyuşturucu Operasyonlarında Beş Kişi Yakalandı

Karabük’te gerçekleştirilen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda toplamda 5 kişi yakalandı. Alınan bilgilere göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin ve Ticareti”nin engellenmesi amacıyla yürütülen istihbarat çalışmaları ve saha faaliyetleri sonucunda üç ayrı işlem gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları ve Ele Geçirilen Maddeler

Yürütülen operasyonlarda; 110,84 gram bonzai, 9,35 gram metamfetamin, uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 72,80 gram tütün, 750 ml aseton, 10 adet ecstasy hap ve 1 adet hassas terazi bulundu. Elde edilen bu maddelerle birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada gerçekleştirilen yargılamalar sonucunda 3 kişi tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.