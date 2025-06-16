Karabük’te Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ

Karabük’te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeler ve kenevir tohumları ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından savcılık koordinesinde kent merkezinde bir kişinin ikametinde ve üzerinde yapılan adli aramada, 2,86 gram metamfetamin ve 140 gram kenevir tohumu ile birlikte 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

ŞAHIS TUTUKSIZ YARGILANACAK

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.