Haberler

Karabük’te Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ

Karabük’te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeler ve kenevir tohumları ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından savcılık koordinesinde kent merkezinde bir kişinin ikametinde ve üzerinde yapılan adli aramada, 2,86 gram metamfetamin ve 140 gram kenevir tohumu ile birlikte 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

ŞAHIS TUTUKSIZ YARGILANACAK

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kayseri’de Traktör Kazası: 8 Yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Haberler

Ayrıntılar Yolda Geliyor..

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları 4. gününde devam ediyor. Başbakan Netanyahu, Tahran'ı hedef alacaklarını belirtip İranlıları başkenti terk etmeye çağırdı. Tahran'da dumanlar yükselmeye başladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.