Karabük’te Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

JANDARMA OPERASYONU

Karabük’te jandarma ekipleri, gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ve kenevir tohumu ele geçiriyor. Edinilen bilgilere göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı, savcılık koordinasyonunda, kent merkezinde bir şahsın ikametgahında ve üzerinde yaptıkları adli aramada, 2,86 gram metamfetamin ve 140 gram kenevir tohumu ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı buluyor.

ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyor.