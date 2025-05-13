Karabük’te Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ele geçirildi. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen çalışmalarda, bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan adli arama sonucunda 5 parça halinde 2,14 gram metamfetamin bulundu.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Operasyon esnasında ele geçirilen 2 adet telefon ise incelenmek üzere el konuldu. Jandarma ekiplerince ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.