Karabük’te Uyuşturucu Operasyonlarında 1 Tutuklama

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Karabük’te yapılan uyuşturucu operasyonları sonucunda 8 şüpheli yakalandı. Bu operasyonlar, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin temin ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRİLEN MALZEME

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde il merkezinde düzenlenen iki ayrı operasyonda toplamda 8,6 gram uyuşturucu madde ile bu maddelerden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 280 TL ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda M.A.K., E.Y., M.Ş., H.Ü., M.B.Ç., A.Y.K., E.B.Ş. ve B.C.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

TUTUKLAMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından işlemler yapıldı. Adliyeye sevk edilen E.B.Ş. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu olay, Karabük’te uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak öne çıkıyor.