Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCUNDA 1 TUTUKLAMA

Karabük’te düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla 1 kişi tutuklandı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir operasyon gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİLERİN TESPİTİ VE ARAMA

İl merkezinde yapılan operasyonda, durumu şüpheli bulunan C.Y. ve E.D. isimli şahıslar tespit edildi. Bu şahısların ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, peçeteye emdirilmiş olarak 4 parça halinde toplam 7,12 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 11 adet sentetik ecza (Lyrica), içerisinde AM2201 maddesi kalıntısı bulunan bir şişe, bir boş oksijenli su şişesi ve bir adet pompalı tüfek bulundu.

ADLİ İŞLEM VE TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüphelilerden C.Y. hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak” (TCK 191) suçundan adli süreç başlatıldı. E.D. hakkında ise “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” (TCK 188), “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak” (TCK 191) ve “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından işlem yapıldı. E.D. yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.