Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYGULANAN OPERASYONLARLA UYUŞTURUCU MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Jandarma ekipleri, Karabük merkez ve Eskipazar ilçelerinde uyuşturucu ile alakalı düzenledikleri operasyonlarda toplamda 7 kişi yakaladı ve bu süreçte 369 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelede azimle çalışmalarını sürdürüyor.