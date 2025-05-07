Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYGULANAN OPERASYONLARLA UYUŞTURUCU MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR
Jandarma ekipleri, Karabük merkez ve Eskipazar ilçelerinde uyuşturucu ile alakalı düzenledikleri operasyonlarda toplamda 7 kişi yakaladı ve bu süreçte 369 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelede azimle çalışmalarını sürdürüyor.
DEĞERLİ ELE GEÇİRMELER YAPILDI
1-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda; 369 adet uyuşturucu hapın yanı sıra 20,30 gram bonzai ve 3 adet cep telefonu da ele geçirildi. Yakalanan 7 şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.