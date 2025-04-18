Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI SONUCU TUTUKLAMA

Karabük’te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlıdan biri tutuklandı. Valilikten gelen açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik bir çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Kent merkezinde yapılan iki ayrı operasyonda, şüpheli S.K.’nin üzerindeki aramada 99,10 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu. Diğer bir şüpheli A.B.’nin üst aramasında ise 8,77 gram sentetik uyuşturucu, bir pompalı tüfek ve 7 kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan S.K., adliyeye çıkarıldığı sırada nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.