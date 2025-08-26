Haberler

Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Uyuşturucu Operasyonları Sonucu Tutuklama ve Serbest Bırakmalar

Karabük’te gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlar, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü’nün İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin iş birliğiyle, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütüldü. 20-22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde temini ve ticaretinin önlenmesine yönelik hem istihbari hem de saha faaliyetleri yapıldı.

Şüphelilere Yönelik İşlemler ve Elde Edilen Maddeler

Bu durum neticesinde 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak” ile “alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak” suçlarından toplam 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kalmayı başardı. Düzenlenen operasyonlar süresince yapılan aramalarda 1,96 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 10,07 gram metamfetamin, 11,84 gram esrar, 1 adet cam aparat (papy), 2 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

İzmir’de Göçmenler Kurtarıldı, Yakalandı

İzmir açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda, yasadışı yolla yurtdışına kaçmaya çalışan 43 göçmen yakalandı, motor arızası yaşanan lastik bottaki 19 kişi de kurtarıldı.
Kocaelispor Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanını taraftar ve basınla paylaştı. Hazırlıklar yoğun bir şekilde devam ediyor.

