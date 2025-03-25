Karabük’te Uyuşturucu Operasyonunda İki Tutuklama

Uyuşturucu Operasyonu Sonrası Gelişmeler

Karabük’te uyuşturucu haplarla ele geçirilen iki şüpheliden biri, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderdi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadeleye devam ediyor.

Operasyonun Detayları

İl merkezindeki operasyonda F.E. isimli şüpheli, 10 adet uyuşturucu hap ile yakalandı. Bu kişi hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan işlem yapıldı. Aynı bağlamda, uyuşturucu maddeyi temin eden Y.D. ekipler tarafından yakalandı. Yapılan üst aramada, 75 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mahkeme Süreci

Y.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme sonucunda tutuklandı ve cezaevine gönderildi.