Karabük’te V-NOTES ile 50 hasta iyileşti

V-NOTES TEKNİĞİYLE HASTALAR SAĞLIĞINA KAVUŞUYOR

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, V-NOTES tekniğiyle 50 hastanın sağlığına kavuştuğunu duyurdu. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde bu tekniğin kullanıldığı ifade edildi. Nisan 2025’ten bu yana uygulanan V-NOTES tekniği, rahim sarkması, yumurtalık kistleri ve rahim alınması gereken hastalar için uygulanmakta. İşlem sonrası hastaların sağlığına kavuştuğu aktarıldı. “V-NOTES tekniği sayesinde hastalarda işlem sonrası daha az ağrı, hızlı iyileşme, düşük enfeksiyon riski, iz bırakmayan sonuçlar, kısa hastanede kalış süresi ve erken taburculuk imkanı sağlanmakta. Ayrıca karın duvarında kesi olmaması nedeniyle hastaların günlük yaşamlarına daha kısa sürede dönmeleri mümkün olmaktadır” ifadesine yer verildi. Başhekim Doç. Dr. Erkan Doğan, klinikteki uzmanlar ve ekibi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ’NDEN YERLİ BASKI SİSTEMİ

Karabük Üniversitesi öğrencileri, kırtasiye yoğunluğuna çözüm sunacak “PrintHere” isimli yerli baskı sistemini geliştirdi. Üniversiteden gelen açıklamada, Android ve iOS uyumlu mobil uygulama üzerinden çalışan sistemin belgelerin QR kod ile 45 saniyeden kısa sürede güvenli bir şekilde basılmasını sağladığı belirtildi. Altı aylık Ar-Ge sürecinden sonra ortaya çıkan PrintHere, Karabük Teknokent’te pilot uygulama ile test edildi. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, bu sistemin sadece bir baskı aracı olmadığını belirtip, üniversitenin Ar-Ge kültürü ve girişimcilik ruhunu yansıttığını ifade etti. Proje hakkında bilgi veren kurucu ortaklardan KBÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri Celalettin Aydemir ve Ali Rençber de önemli detaylar sundu.

ASTRONOT TİVA CIHANGİR ATASEVER KARABÜK’TE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Astronot Tuva Cihangir Atasever, Karabük’te öğrencilere bir seminer düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Buluşmaları kapsamında Atasever, Mehmet Vergili Fen Lisesi, Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi ve Alparslan Gazi Anadolu Lisesi’nde öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. Programda, Atasever uzay yolculuğu sürecindeki deneyimlerini ve gözlemlerini öğrencilerle paylaşırken, Türkiye’nin milli uzay programı ve gelecekteki çalışmaları hakkında da bilgi verdi.