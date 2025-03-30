Karabük’te Yabancı Öğrencilerin Evinde Yangın

YANGININ ÇIKMA NEDENİ HENÜZ BELİRSİZ

Karabük’te yabancı öğrencilerin yaşadığı bir evde yangın olayı yaşandı. Yangın, 100. Yıl Mahallesi’nde, 1003 Nolu Cadde üzerinde bulunan beş katlı Karaağaç Sitesinin birinci katındaki dairenin mutfak kısmında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı.

HIZLI MÜDAHALE SONUCU HASAR MEYDANA GELDİ

Alevleri gören çevredekiler, hemen durumu ilgili birimlere bildirdi. Bu ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi yangının söndürülmesini sağlarken, evde maddi hasar oluştu. Yangının bayram namazı sırasında çıktığı bilgisi de edinildi.