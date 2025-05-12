Haberler

KARABÜK’te Yangın Ahşap Evi Yaktı

YANGIN ANİDEN ORTAYA ÇIKTI

Karabük’te, tek katlı bir ahşap evde meydana gelen yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Ancak ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 15.00 civarında Karabük merkeze bağlı Salmanlar köyünde patlak verdi. Osman Ünal’a ait olan evden yükselen alevleri gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Evde kimsenin olmadığı sırada çıktığı sanılan yangın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ancak yapılan müdahalelere rağmen, ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bakan Yerlikaya, Terörsüz Türkiye’yi vurguladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütünün feshettiğini ve silah bıraktığını duyurdu. Bu gelişme, güvenlik alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Haberler

İstanbul Hava Durumu Güncellemeleri Açıklandı

İstanbul'un 15 ve 30 günlük hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji, yarınki hava durumunu ve olası yağışları paylaştı. Şehirdeki hava koşulları merakla takip ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.