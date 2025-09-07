Karabük’te Yangın Esnasında Kurtarma Anları

YANGINI GÖREN KAHRAMAN

Karabük’te bir ahşap evde meydana gelen yangını fark eden bir kişi, cesurca alevlerin arasında kalarak iki kişinin hayatını kurtardı. O anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

HAYAT KURTARAN MÜDAHALE

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, yolda yürüyen Volkan Mısırlı, ahşap evde çıkan yangını gördü. Mısırlı, alevlerin ortasında hiç tereddüt etmeden yanan eve girdi. İçeride bulunan 85 yaşındaki Huriye Dursun ile engelli oğlu Şakir Dursun’u başarılı bir şekilde kurtardı. Bu kahramanlık anları ise kameralara yansıdı.