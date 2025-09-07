Haberler

Karabük’te Yangın Esnasında Kurtarma Anları

YANGINI GÖREN KAHRAMAN

Karabük’te bir ahşap evde meydana gelen yangını fark eden bir kişi, cesurca alevlerin arasında kalarak iki kişinin hayatını kurtardı. O anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

HAYAT KURTARAN MÜDAHALE

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, yolda yürüyen Volkan Mısırlı, ahşap evde çıkan yangını gördü. Mısırlı, alevlerin ortasında hiç tereddüt etmeden yanan eve girdi. İçeride bulunan 85 yaşındaki Huriye Dursun ile engelli oğlu Şakir Dursun’u başarılı bir şekilde kurtardı. Bu kahramanlık anları ise kameralara yansıdı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kiracı Selçuk K Gözaltına Alındı

Mersin’in Toroslar ilçesinde bir kiracı, evinde yangın çıkardı ve eşyalarını balkondan fırlattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, şüpheli gözaltına alındı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.
Haberler

Aksaray’da Kavga, Baba Ve Oğul Saldırdı

Aksaray'da iki grup arasındaki tartışma, baba ve oğulun polise saldırmasıyla büyüyerek 4 yaralı ve 7 gözaltı ile sonuçlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.