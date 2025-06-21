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Karabük’te Yangın Hızla Söndürüldü

OTLUK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Karabük’te, Kurtuluş Mahallesi’nde henüz kesin bir sebebi bilinmeyen bir durumdan dolayı otluk alanda yangın meydana geldi. Yangının büyümeden söndürülmesi için vatandaşlar hortum ile olay yerine hızlıca müdahale etti.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredekilerin hızlı ihbarı üzerine yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin etkili ve hızlı müdahalesiyle yangın hızlı bir şekilde kontrol altına alındı ve büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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