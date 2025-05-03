Karabük’te Yangın, İtfaiye Söndürdü

YANGIN PARK HALİNDEKİ ARAÇTA ÇIKTI

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, park edilmiş olan bir panelvanda yangın meydana geldi. Yangın, Sadri Artunç Caddesi üzerinde bulunan ve C.Ö’ye ait 34 SBR 56 plakalı panelvanın motor kısmında, nedeni henüz tespit edilemeyen bir sebepten kaynaklandı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Yangının çıktığına dair yapılan ihbarla birlikte, hemen bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın söndürüldü. Ancak yaşanan olay, arabanın motor kısmında hasara neden oldu.