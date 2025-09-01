Haberler

Karabük’te Yangın, Kastamonu’ya Sıçradı

YANGIN KARAMAN’DAN KASTAMONU’YA SIÇRADI

Karabük’teki ormanlık alanda meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle Kastamonu’nun Araç ilçesine geçti. Yangının tehdidi altında kalan bir köy tedbir amaçlı olarak tahliye ediliyor. Edinilen bilgilere göre, olay dün Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Harmancık köyü ile Eflani ilçesindeki Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda başladı ve 2’nci güne girdi.

ALEVLER GÜZELCE KÖYÜNE YAKLAŞTI

Rüzgarın etkisiyle genişleyen yangın, Kastamonu’nun Araç ilçesine ulaşarak alevlerin yaklaştığı Güzelce köyünde yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Hatay Valisi Masatlı, İnceleme Yaptı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerin ardından inşaatına başlanan Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu ve proje hakkında bilgi edindi.
Haberler

Galatasaray, Martinez İçin Görüşmelerde

Galatasaray, kaleci Emiliano Martinez ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye kaptırdığı Ederson sonrası, şampiyonlar ligi kadrosu için Aston Villa ile temaslarını hızlandırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.