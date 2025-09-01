Karabük’te Yangın, Kastamonu’ya Sıçradı

YANGIN KARAMAN’DAN KASTAMONU’YA SIÇRADI

Karabük’teki ormanlık alanda meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle Kastamonu’nun Araç ilçesine geçti. Yangının tehdidi altında kalan bir köy tedbir amaçlı olarak tahliye ediliyor. Edinilen bilgilere göre, olay dün Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Harmancık köyü ile Eflani ilçesindeki Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda başladı ve 2’nci güne girdi.

ALEVLER GÜZELCE KÖYÜNE YAKLAŞTI

Rüzgarın etkisiyle genişleyen yangın, Kastamonu’nun Araç ilçesine ulaşarak alevlerin yaklaştığı Güzelce köyünde yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.