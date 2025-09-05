Karabük’te Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ BAŞLANGICI VE GÜÇLENMESİ

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, ahşap bir evden başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, hem havadan hem de karadan etkili bir şekilde kontrol altına alınıyor. Olay, Tayyip köyü Tayyipaltı Mahallesi’nde meydana geldi. Huriye Dursun’a ait olan ahşap müstakil evde, henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıkıyor. Kısa sürede yayılan alevler, tüm evi sarıyor ve ardından ormanlık alana sıçrıyor.

MÜDAHALE VE KONTROL ÇALIŞMALARI

Yangının başladığı durumun bildirilmesi üzerine, olay mahalline çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve su tankeri gönderiliyor. Yangına havadan destek sağlamak amacıyla helikopter de olay yerine yönlendiriliyor. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın, daha fazla yayılmadan kontrol altına alınıyor. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.