Karabük’te Yangın Kontrol Altında

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMAN

Karabük’te, Arıcak köyü çevresinde saat 14.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangınına müdahale devam ediyor. Alevler, rüzgar nedeniyle Karabük-Zonguldak karayolu üzerindeki Yeşil köye kadar ulaşmış durumda.

KÖYÜN BOŞALTILMASI VE VATANDAŞLARIN TUTUMU

Tedbir amaçlı olarak köy boşaltılırken, alevler gecenin karanlığında aydınlatma yapıyor. Bu durum, bazı vatandaşların kamp sandalyelerinde oturup çay içerek yangını izliyor olmalarını dikkat çekici hale getiriyor.

YANGINA MÜDAHALE VE UYARI

Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmaları yürütüyor. Yetkililer, vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmamalarını ve çalışmaları engellemelerini de sıkça hatırlatıyor.

Gözaltına Alınan 4 Şüpheli, Alkollü

Samandağ'da bir parkta tartışma sonrası polise bıçakla saldırmaya çalışan dört alkollü şüpheli gözaltına alındı. Olay, vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı.
Azerbaycan Ve Ermenistan Zengezur Koridoru Üzerinde Görüşüyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a Türkiye ve Azerbaycan arasındaki coğrafi engellerin kaldırılması ve Zengezur Koridoru'nun açılması yönünde çağrıda bulundu.

