Karabük’te Yangın Kontrol Altında

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMAN

Karabük’te, Arıcak köyü çevresinde saat 14.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangınına müdahale devam ediyor. Alevler, rüzgar nedeniyle Karabük-Zonguldak karayolu üzerindeki Yeşil köye kadar ulaşmış durumda.

KÖYÜN BOŞALTILMASI VE VATANDAŞLARIN TUTUMU

Tedbir amaçlı olarak köy boşaltılırken, alevler gecenin karanlığında aydınlatma yapıyor. Bu durum, bazı vatandaşların kamp sandalyelerinde oturup çay içerek yangını izliyor olmalarını dikkat çekici hale getiriyor.

YANGINA MÜDAHALE VE UYARI

Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmaları yürütüyor. Yetkililer, vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmamalarını ve çalışmaları engellemelerini de sıkça hatırlatıyor.