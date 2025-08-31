Karabük’te Yangın Söndürme Çalışmaları Sürüyor

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Karabük’te ormanlık alanda meydana gelen yangınla ilgili söndürme çalışmaları devam ediyor. Eflani ilçesi Saraycık köyü yakınlarındaki ormanlık alan, yangının merkezi haline geldi. Olayın öğrenilmesinin ardından, bölgeye hızlı bir şekilde Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

HAVADAN MÜDAHALE VE TEDBİR ALINAN BÖLGELER

Yangına yönelik olarak, 5 helikopter, 39 araç ve 126 personelden oluşan bir ekip tarafından müdahale yapıldı. Havanın kararması nedeniyle, havadan yürütülen söndürme çalışmaları geçici olarak durduruldu. Bu sürecin ardından, Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü Şamlar Mahallesi tedbir amacıyla boşaltıldı. Yoğun dumanların etkilediği bölgede, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.