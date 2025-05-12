Karabük’te Yangın Söndürüldü, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

YANGIN OLAYI KONTROL ALTINA ALINDI

Karabük’te bir tek katlı evde meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Merkeze bağlı Salmanlar köyünde Osman Ünal’a ait olan evde, yangının nedeninin henüz belirlenemediği bildiriliyor. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürmeyi başardı. Ne yazık ki yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

KURBANLIK SATIŞLARI BAŞLADI

Karabük’ün Eflani ilçesinde, hayvan pazarında kurbanlık satışları başladı. Her hafta pazartesi günü Eflani Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nda kurulan pazarda, kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ile besiciler arasında yoğun pazarlıklar yaşanıyor. Bu dönemde, pazarda oluşan hareketlilik dikkat çekiyor.