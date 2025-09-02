Karabük’te Yangınla Mücadele Devam Ediyor

YANGINLARA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Karabük’ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne kadar ulaşan yangın, Akgeçit köyü Karasu Mahallesi’nde dün tekrar alevlendi. Yangına karadan ve havadan müdahale çalışmaları sürüyor. Gece boyunca yürütülen çalışmalara gün ışıyınca helikopterler de eklendi. Ekipler, alevlerle mücadele için 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz ve 182 personel ile sahada yer alıyor.

Tahliye Çalışmaları GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yangınlar dolayısıyla Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerinde yaşayan toplam 437 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Ayrıca 496 büyük ve küçükbaş hayvan da emniyetli alanlara nakledildi. Dünden bu yana süren orman yangınları neticesinde yoğun duman, Kastamonu-Karabük kara yoluna kadar ulaştı. Bu nedenle, sürücülerin etkilenmemesi ve görüş alanının azalmasıyla kara yolu geçici olarak kapatıldı. Kastamonu Valiliği’nden alınan bilgilere göre, AFAD koordinesinde yürütülen operasyonlarla tahliye edilen daha önceki 6 köyün yanı sıra Oycalı, Yeşilova ve Karacalar köylerinin de boşaltıldığı açıklandı.

DUMAN ANKARA’YA KADAR ULAŞTI

Yangının ilerlemesiyle birlikte, havanın kararmasıyla havadan müdahale durduruldu. Yer ekipleri, yangını kontrol altına almak için mücadelelerine devam ediyor. Öte yandan, orman yangınları nedeni ile ortaya çıkan yoğun duman ve is kokusu, kuzey rüzgarlarının etkisiyle başkent Ankara’ya kadar ulaştı. Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde İlimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/Araç’ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgarlarının etkisiyle İlimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup, İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır” ifadesine yer verildi.