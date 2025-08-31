Haberler

Karabük’te Yangınla Mücadele Sürüyor

HIZLANDIRILAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Karabük’te yaklaşık 7 saat önce başlayan orman yangınına karşı söndürme faaliyetleri ara vermeden devam ediyor. Yangın, Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyüyle Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda çıktı. Yangına şu an 126 kişilik bir ekip müdahale ediyor.

RÜZGARIN GETİRDİĞİ ZORMULUKLAR

Rüzgarın etkisiyle zaman zaman yükselen alevler, geceyi aydınlatarak mücadele eden ekibe zorluk çıkarıyor. Söndürme çalışmaları 7 saati geride bıraktı ve ekipler yangının kontrol altına alınması için tüm gayretleriyle çalışıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Battalgazi’de Silahlı Kavga, 3 Yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında başlayan tartışma, silahlı çatışma ile sonuçlandı. Saldırıda üç kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Haberler

Bafra’da 3 Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Bafra'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında üç kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.