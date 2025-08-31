Karabük’te Yangınla Mücadele Sürüyor

HIZLANDIRILAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Karabük’te yaklaşık 7 saat önce başlayan orman yangınına karşı söndürme faaliyetleri ara vermeden devam ediyor. Yangın, Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyüyle Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda çıktı. Yangına şu an 126 kişilik bir ekip müdahale ediyor.

RÜZGARIN GETİRDİĞİ ZORMULUKLAR

Rüzgarın etkisiyle zaman zaman yükselen alevler, geceyi aydınlatarak mücadele eden ekibe zorluk çıkarıyor. Söndürme çalışmaları 7 saati geride bıraktı ve ekipler yangının kontrol altına alınması için tüm gayretleriyle çalışıyor.