Karabük’te Yanıcı Maddeyle İki Tır Yandı

YANICI MADDEYLE ATEŞ YAKILDI

Karabük’te kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yanıcı madde kullanılarak iki tırın dorsesi ateşe verildi. Olay, Bayır Mahallesi Plevne Caddesi’nde gerçekleşti. Park halinde bulunan bu iki tır, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce hedef alındı.

EŞ ZAMANLI MÜDAHALE

Alevleri gören vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi. Kısa bir süre içinde olay mahalline ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında tır dorseleri ciddi şekilde hasar gördü ve olay yeri inceleme ekipleri, bölgede detaylı çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN YAKLAŞIMI

Edinilen bilgiye göre, şüphelilerin önce tır lastiklerine yanıcı ve uçucu madde sürerek yangını çıkarmaya çalıştığı öğrenildi. Ancak bu girişimleri başarısız olunca dorseleri ateşe verdikleri belirtildi. Olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.