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Karabük’te Yaralanan Murat A. Serbest

Olayın Gelişimi

Karabük’te, eşini bıçaklayarak yaralayan Murat A.’yı kolundan bıçaklayan Serdal T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saat akşam üzeri Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi’nde gerçekleşen bu olayda, Serdal T. daha önce eşi Belgin T.’yi bıçaklayan husumetlisi Murat A.’ya saldırdı.

Murat A.’nın Durumu

Yaralanan Murat A., olay yerinde sağlık ekibinin hızlı müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Alınan bilgilere göre, Murat A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Serdal T.’nin Gözaltına Alınması

Serdal T., saldırının ardından polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Serdal T., yapılan yargılamanın sonucunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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