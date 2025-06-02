Karabük’te Yatırımlar Devam Ediyor

YATIRIMLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığı tarafından Karabük’te gerçekleştirilen ve devam eden projeleri değerlendirdi. Yazılı açıklamasında, Soğuksu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 2. ve 3. etaplarında, 866 konut, 53 iş yeri, Kur’an Kursu, cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bu projenin kentin yapısında önemli bir değişim yaratacağını vurgulayan Salt, vatandaşların daha güvenli, sağlıklı ve modern konutlara ulaşması için projeyi önemsediğini ifade etti.

HİZMET BİNASI VE MİLLET BAHÇESİ

Karabük merkez Yeşil Mahalle’de yapımı süren Tapu ve Kadastro Hizmet Binası’nın şu an yüzde 23,70 seviyesinde tamamlandığını aktaran Salt, modern mimarisi ve işlevsel yapısının vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacağına dikkat çekti. Ayrıca, 78 bin metrekarelik alan üzerine projelendirilen Karabük Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi’nin de yüzde 80 oranında tamamlandığını açıkladı.

DEVAM EDEN PROJE DETAYLARI

İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında devam eden çalışmalara da yer veren Salt, “Safranbolu Akçasu Mahallesi’nde 196 konutun ihalesi yapılarak inşaat çalışmaları başladı. Ovacık’ta 36 konut ve 2 dükkanlık ticaret merkezinin altyapı ve çevre düzenleme işlerinde hafriyat çalışmaları da başlatıldı. Yenice Yortan beldesinde 63 konutluk projenin ihalesi haziran ayında yapılacak. Eflani’de ise 2. etap 63 konutluk projenin ihalesi tamamlanacak ve sözleşme süreci devam ediyor. Eskipazar’da ise 321 konutluk proje 3 Haziran’da ihaleye çıkacak.” şeklinde bilgiler paylaştı.