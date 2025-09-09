Karabük’teki Balıklar Tezgahlarda Yerini Aldı

EĞİTİMİ DESTEKLEYEN GİRİŞİMLER

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile birlikte Kılavuzlar İlkokulu’nu ziyaret etti ve eğitim hayatına ilk adımlarını atan öğrencilere yönelik özel hazırlanan okula başlangıç setlerini dağıttı. Belediyenin açıklamasına göre, bu yıl hazırlanan setler, Karabük’ün farklı mahallelerinde eğitim hayatına başlayan toplam bin 802 öğrenciye ulaştırıldı. Çetinkaya, en değerli yatırımın çocukların eğitimi olduğunu vurguladı ve “Onların daha iyi şartlarda yetişmeleri, güvenli ve sağlıklı ortamlarda öğrenim görmeleri için belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” sözlerini dile getirdi. Okul ziyaretinde öğretmenler ve veliler de Çetinkaya’ya teşekkür ederek, öğrenciler için yapılan desteğin anlamlı olduğunu vurguladı.

BALIK SEZONU BAŞLADI

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte Karabük’te balıklar, tezgahlarda yerini aldı. Bartın ve Zonguldak’tan şehre getirilen balıklar, hem satıcıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü. Tezgahlarda istavrit ve sardalya kilogramı 200, mezgit 250 ve levrek ise 600 liradan satışa sunuldu. Balıkçı Serdar Kılıç, bu yıl balığın bol olacağını belirtti. Sardalya, istavrit, mezgit, palamut, çinekop ve barbun çeşitleriyle ilgili bilgi veren Kılıç, havanın soğumasıyla birlikte fiyatların düşeceğini ve balığın bollaşacağını ifade etti.