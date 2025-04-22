Karabük’teki Cami Tahrip Edildi

CAMİ DUVAR VE ZEMİNİNDE TAHRİP OLDU

Karabük’te, Salmanlar köyündeki caminin iç duvar ve zemini kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Edinilen bilgilere göre, köyün muhtarı Şevki Ünal ile eşi Ramazan Bayramı öncesinde temizlik yapmak amacıyla mezarlık bölgesinde bulunan camiye gitti. Camiyi ziyaret eden muhtar ve eşi, namazgah kısmındaki tahtaların söküldüğünü ve zeminde kazı yapıldığını fark etti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Muhtar Ünal’ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, tahribatla ilgili inceleme başlattı ve kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin yakalanması için çalışma yapılmaya başlandı. Köy muhtarı Şevki Ünal, onlarca zorluğu atlattıkları tahtaların 20 gün içerisinde tekrar söküldüğünü açıkladı. Caminin yapılış tarihi hakkında bilgileri olmadığını ifade eden Ünal, her yıl caminin bir bölümünün kazıldığını belirterek, bu durumun caminin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olduğunu vurguladı.