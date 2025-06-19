Karabük’teki Taşıt Sayısı 82 Bin 82

KARABÜK’TE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Karabük’ün trafiğine kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı Mayıs ayı itibarıyla 82 bin 82 olarak belirlendi. Türkiye genelinde ise Nisan ayında 210 bin 295 aracın trafiğe kaydı yapıldı ve toplam kayıtlı taşıt sayısı 32 milyon 182 bin 121’e ulaştı.

KARABÜK’TEKİ ARAÇ DAĞILIMI

Karabük’te Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araçlar arasında 46 bin 629 otomobil, 10 bin 449 kamyonet, 3 bin 391 kamyon, 12 bin 340 motosiklet, bin 599 minibüs, 581 otobüs, 6 bin 739 traktör ve 354 özel amaçlı taşıt bulunuyor. Zonguldak’taki araç sayısı 198 bin 696 iken, Bartın’da bu rakam 66 bin 295 oldu.