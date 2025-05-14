Karabük Üniversitesi Büyük Başarıya İmza Attı

ULUSLARARASI BAŞARIYLA GURURLANILDI

Karabük Üniversitesi (KBÜ), bilimsel üretkenlik ve akademik etki alanında dünya genelinde tanınan ScholarGPS platformunun 2024 yılı değerlendirmelerinde kayda değer bir başarı gösterdi. Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Samet Uslu, “Gasoline (Yakıt)” konusundaki çalışmalarıyla dünyada birinci olarak öne çıktı. ScholarGPS’in sıralamasına göre, Doç. Dr. Uslu, son beş yıl içerisinde bilimsel üretkenlik, yayın kalitesi ve akademik etki açısından alanında en başarılı akademisyen oldu. Bu olağanüstü başarı, Karabük Üniversitesini uluslararası düzeyde zirveye taşıdı.

HEDEF DÜNYA ÇAPINDA BİRİNCİLİK

Doç. Dr. Uslu, ScholarGPS tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede dünya genelinde en üst yüzde 0,05’lik dilime girmeyi başararak “2024 Highly Ranked Scholar” unvanını elde etti. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, elde edilen başarının üniversitenin bilim odaklı vizyonunu yansıttığını belirtti. Rektör Kırışık, “Karabük Üniversitesinin kısa süre önce ÜNİDES ve Tarımsal-Biyolojik Bilimler alanlarında Türkiye birincisi olması, şimdi ise mühendislikte dünya birinciliği elde etmesi; bilimde kararlılıkla yürüdüğümüz yolun somut bir sonucudur. Öğretim üyemiz Doç. Dr. Samet Uslu’nun dünya birincisi olması, üniversitemizin uluslararası bilimsel arenada referans noktası haline geldiğinin tescilidir” şeklinde konuştu.

GÜÇLÜ BİR BİLİM KÖPRÜSÜ

Kırışık, “Üniversitemizin akademik başarıları Karabük’ten dünyaya uzanan güçlü bir bilim köprüsü kurduğumuzu gösteriyor. Öğretim üyelerimizin bilimsel çalışmaları sadece ülkemize değil, insanlığa katkı sunmaktadır” diyerek, “Bu başarılar, vizyoner akademik anlayışımızın ve nitelikli insan kaynağımızın ürünüdür” ifadelerini kullandı. Kırışık, Karabük Üniversitesini yalnızca Türkiye’nin değil, dünya çapında en iyi üniversiteler arasına taşımayı hedeflediklerini vurgulayarak, başta Doç. Dr. Samet Uslu olmak üzere, bilimsel üretkenlikleriyle üniversiteye katkı sunan tüm akademisyenleri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.